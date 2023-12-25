الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أكد أنه لا يتعامل مع الأفراد..

"الاستثمارات العامة" يُحذّر من انتحال اسم الصندوق لطلب مبالغ أو حوالات مالية

صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن.اضافة اعلان
جاء ذلك على صفحة الصندوق الرسمية بمنصة "إكس"، حيث أكد على أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
ويأتي ذلك استمرارًا للتحذيرات السابقة التي أطلقها الصندوق، من أي مواقع أو حسابات أو منصات تواصل، تنتحل اسمه بهدف الاحتيال المالي، مشددًا على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.


آخر دعم من الصندوق للشركات الوطنية وليس للأفراد

وأعلن الصندوق أمس بالتعاون مع مجموعة السعودية، إلى تحويل السعودية لهندسة الطيران إلى شركة وطنية رائدة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الكفاءة والاستفادة من فرص النمو المتوقعة.

صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في هندسة الطيران

ووقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية للاستثمار في شركة السعودية لهندسة الطيران، إحدى الشركات التابعة لمجموعة السعودية.
وتطمح السعودية لهندسة الطيران لأن تكون الاختيار الأمثل لشركات الطيران المحلية والشركاء العالميين الراغبين في دخول السوق السعودية.
ويسهم هذا الاستثمار في دعم مشروع تطوير قرية متخصصة في أنشطة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في جدة، تبلغ مساحتها قرابة 1 مليون م²، تضم مركزًا مخصصًا للدفع النفاث.

السعودية لهندسة الطيران رائدة في مجال خدمات الطائرات

مما سيسهم في جعل السعودية لهندسة الطيران الشركة الرائدة في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات على مستوى الشرق الأوسط.
وتضيف القرية المزيد من المساحات الخاصة بحظائر الطائرات وورش صيانة مكونات الطائرات بما يعزز من مكانة السعودية لهندسة الطيران وقدرتها على الاستفادة من فرص الطلب المستقبلي في المملكة.
وذلك من خلال رفع فعالية وكفاءة خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد على كافة مستوياتها، بما فيها خدمات المحركات وحظائر الطائرات المتخصصة.

قرية لإصلاح وصيانة الطائرات في جدة

وتحتوي القرية على وحدة اختبار لخدمة الجيل الجديد من محركات الطائرات ذات البدن العريض وذات البدن الضيق، بما يحقق تطلعات المملكة لمستقبل قطاع خدمات الطيران حتى عام 2030.
وتتمتع السعودية لهندسة الطيران (شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران سابقا) بتاريخ حافل بالإنجازات على مستوى المملكة، يعود إلى ستينيات القرن العشرين، قدمت خلاله خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، تشمل الخدمات داخل الحظائر وخارجها.

اقرأ أيضا

وزير الطاقة يبحث مجالات التعاون واستقرار أسواق النفط مع وزير الاقتصاد الياباني

27 مليار ريال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 3 أعوام

11 مليار ريال.. إجمالي تمويلات مشروعات قطاع التنمية الاجتماعية

أطلقته الجمارك.. طريقة التسجيل في برنامج التخليص الجمركي

5 طرق لزيادة متابعيك على منصة "إكس" من 0 إلى 10 آلاف

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صندوق الاستثمارات العامة1 12:13 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

قرية متخصصة لصيانة وإصلاح الطائرات بجدة..بدعم "الاستثمارات العامة"

محافظ صندوق الاستثمارات 3:29 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

محافظ الاستثمارات العامة: ندرس التوجهات العالمية الجديدة قبل الاستثمار

وظائف السعوديين 5:34 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

منها توفير الوظائف.. تعرف على أبرز 6 مشاريع في ميزانية المملكة 2024

صندوق الاستثمارات العامة 2:06 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة في "روكو فورتي" العالمية

اقرأ أيضا

فيتش العالمية
12:40 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

"فيتش": 28% حصة المملكة من قيمة الصكوك العالمية

صندوق الاستثمارات العامة1
12:13 م الأحد، 24 ديسمبر 2023

قرية متخصصة لصيانة وإصلاح الطائرات بجدة..بدعم "الاستثمارات العامة"

الهيئة العامة للعقار
11:46 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

هيئة العقار تدعو ملاك العقارات في 48 حيًا بهذه المدن لتسجيل عقاراتهم

اسعار العملات4
10:48 ص الأحد، 24 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الأحد.. الإسترليني يُسجل 4.75 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:48 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. أسعار تذاكر حافلات الرياض وطريقة تغيير الحجز في الخطوط السعودية

مشروع-حافلات-الرياض
1:05 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوط سير وأسعار تذاكر حافلات الرياض وطريقة الحجز

صندوق الاستثمارات العامة
1:04 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

"الاستثمارات العامة" يُحذّر من انتحال اسم الصندوق لطلب مبالغ أو حوالات مالية

الاعشاب-التوابل
12:56 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

معلومات لصحتك.. "سعود الطبية" تحذر من الآثار الجانبية لهذه المستحضرات العشبية

حساب المواطن - التسجيل
12:06 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي

كلمات المرور
11:57 ص الإثنين، 25 ديسمبر 2023

أسوأ وأضعف كلمات المرور لعام 2023.. إليك البدائل