"الاستثمارات العامة" يُحذّر من انتحال اسم الصندوق لطلب مبالغ أو حوالات مالية

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حذر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن. اضافة اعلان

جاء ذلك على صفحة الصندوق الرسمية بمنصة "إكس"، حيث أكد على أن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

ويأتي ذلك استمرارًا للتحذيرات السابقة التي أطلقها الصندوق، من أي مواقع أو حسابات أو منصات تواصل، تنتحل اسمه بهدف الاحتيال المالي، مشددًا على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.





آخر دعم من الصندوق للشركات الوطنية وليس للأفراد



صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في هندسة الطيران



السعودية لهندسة الطيران رائدة في مجال خدمات الطائرات



قرية لإصلاح وصيانة الطائرات في جدة



وأعلن الصندوق أمس بالتعاون مع مجموعة السعودية، إلى تحويل السعودية لهندسة الطيران إلى شركة وطنية رائدة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الكفاءة والاستفادة من فرص النمو المتوقعة.ووقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية للاستثمار في شركة السعودية لهندسة الطيران، إحدى الشركات التابعة لمجموعة السعودية.وتطمح السعودية لهندسة الطيران لأن تكون الاختيار الأمثل لشركات الطيران المحلية والشركاء العالميين الراغبين في دخول السوق السعودية.ويسهم هذا الاستثمار في دعم مشروع تطوير قرية متخصصة في أنشطة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في جدة، تبلغ مساحتها قرابة 1 مليون م²، تضم مركزًا مخصصًا للدفع النفاث.مما سيسهم في جعل السعودية لهندسة الطيران الشركة الرائدة في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات على مستوى الشرق الأوسط.وتضيف القرية المزيد من المساحات الخاصة بحظائر الطائرات وورش صيانة مكونات الطائرات بما يعزز من مكانة السعودية لهندسة الطيران وقدرتها على الاستفادة من فرص الطلب المستقبلي في المملكة.وذلك من خلال رفع فعالية وكفاءة خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد على كافة مستوياتها، بما فيها خدمات المحركات وحظائر الطائرات المتخصصة.وتحتوي القرية على وحدة اختبار لخدمة الجيل الجديد من محركات الطائرات ذات البدن العريض وذات البدن الضيق، بما يحقق تطلعات المملكة لمستقبل قطاع خدمات الطيران حتى عام 2030.وتتمتع السعودية لهندسة الطيران (شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران سابقا) بتاريخ حافل بالإنجازات على مستوى المملكة، يعود إلى ستينيات القرن العشرين، قدمت خلاله خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، تشمل الخدمات داخل الحظائر وخارجها.