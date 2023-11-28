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"الاستثمارات العامة" وكوريا للتأمين يتفقان على تأمين قرض بـ 5 مليارات دولار

صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة
أ أ
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوريا للتأمين التجاري (K-SURE)، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية لتأمين قرض مجمّع مع 9 بنوك عالمية كبرى.اضافة اعلان

قيمة الاتفاقية 3 مليار دولار ومدتها 13 عامًا

وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عامًا، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار أمريكي (قرابة 11.2 مليار ريال سعودي)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي (قرابة 18.7 مليار ريال).
ويعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.

تعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين

وقد وقع الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري مذكرة تفاهم في مارس 2022، جاءت لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ونتج عن الاتفاقية توقيع التمويل المؤمّن من شركة كوريا للتأمين التجاري، ويهدف التعاون إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كليًا أو جزئيًا للصندوق.



التزام الصندوق ببناء الشراكات المؤسسية

وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق فهد السيف: "يؤكد التعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية.
ويعد هذا التمويل جزءًا من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية كوريا".

للشركات الكورية الحق في المزيد من الطلبات

وقال رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري إن هو لي: "تسمح هذه الاتفاقية للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي.
وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي، ونحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين".

تنويع مصادر تمويل الصندوق

وتعد هذه الاتفاقية التمويلية استكمالاً لجهود الصندوق في تنويع مصادر تمويله، حيث قام مؤخرًا بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليارات دولار أمريكي.
وطرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليارات دولار أمريكي.

طرح سندات خضراء تصدر لأول مرة

وطرحه سندات خضراء تصدر لأول مره بأجل استحقاق يصل إلى 100 عام، إضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) في عام 2022.

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