الاستثمارات الأجنبية في المملكة تقفز 232٪ وتسجل 31 مليار ريال

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استطاعت المملكة أن تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 116.2 مليار ريال "31 مليار دولار" خلال عامين ونصف بعد جائحة كورونا، وبالتحديد منذ بداية 2021 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2023. اضافة اعلان





الاستثمارات الأجنبية

وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 232 في المائة مقارنة بالفترة نفسها ما قبل الجائحة البالغة 35 مليار ريال "9.3 مليار دولار" أي منذ النصف الثاني من 2017 حتى نهاية 2019.



وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 47 في المائة، ليبلغ 6.2 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها قبل الجائحة "الربع الثاني 2019".



جائحة كورونا



و ارتفعت الاستثمارات بنسبة 38 في المائة خلال النصف الأول من 2023 لتبلغ 14.3 مليار ريال "3.8 مليار دولار" مقابل 8.9 مليار ريال "2.4 مليار دولار" خلال النصف الأول من 2019 قبل الجائحة.







كان الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ 72.3 مليار ريال "19.3 مليار دولار" خلال 2021 كأعلى قيمة منذ 2010، إضافة إلى 29.6 مليار ريال "7.9 مليار دولار" خلال 2022. اظهار ألبوم

سبب الارتفاع

ويعود الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة عدد الشركات التي قررت فتح مقارها في المملكة، بجانب الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الضخمة وخصخصة عديد من القطاعات.



الاستثمار الأجنبي



وتسعى المملكة إلى زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 في المائة خلال عشرة أعوام "من 2021 حتى 2030"، ليبلغ 388 مليار ريال "103.5 مليار دولار" سنويا بحلول 2030، فيما كان 20.2 مليار ريال "5.4 مليار دولار" في 2020.





اعتمدت المملكة منهجية جديدة لحساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، والتعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي.