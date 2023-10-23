الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

خلال عامين ونصف

الاستثمارات الأجنبية في المملكة تقفز 232٪ وتسجل 31 مليار ريال

سفارة المملكة في أوغندا
المملكة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

استطاعت المملكة أن تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 116.2 مليار ريال "31 مليار دولار" خلال عامين ونصف بعد جائحة كورونا، وبالتحديد منذ بداية 2021 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2023.اضافة اعلان

الاستثمارات الأجنبية

 
وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 232 في المائة مقارنة بالفترة نفسها ما قبل الجائحة البالغة 35 مليار ريال "9.3 مليار دولار" أي منذ النصف الثاني من 2017 حتى نهاية 2019.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 47 في المائة، ليبلغ 6.2 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها قبل الجائحة "الربع الثاني 2019".

جائحة كورونا

 
و ارتفعت الاستثمارات بنسبة 38 في المائة خلال النصف الأول من 2023 لتبلغ 14.3 مليار ريال "3.8 مليار دولار" مقابل 8.9 مليار ريال "2.4 مليار دولار" خلال النصف الأول من 2019 قبل الجائحة.
كان الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ 72.3 مليار ريال "19.3 مليار دولار" خلال 2021 كأعلى قيمة منذ 2010، إضافة إلى 29.6 مليار ريال "7.9 مليار دولار" خلال 2022.

اظهار ألبوم


سبب الارتفاع

  
ويعود الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة عدد الشركات التي قررت فتح مقارها في المملكة، بجانب الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الضخمة وخصخصة عديد من القطاعات.

الاستثمار الأجنبي


وتسعى المملكة إلى زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 في المائة خلال عشرة أعوام "من 2021 حتى 2030"، ليبلغ 388 مليار ريال "103.5 مليار دولار" سنويا بحلول 2030، فيما كان 20.2 مليار ريال "5.4 مليار دولار" في 2020.

اعتمدت المملكة منهجية جديدة لحساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، والتعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي.

اقرأ أيضا

زيتون
9:31 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

إنتاج تجاوز 65 ألف طن .. تبوك تستقبل مهرجان الزيتون بمشاركة واسعة من المزارعين

أسعار النفط 3
8:54 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هل تأثرت إمدادات النفط العالمية بارتفاع وانخفاض الأسعار ؟.. مختص يوضح

الكويت
5:54 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

إحصائية صادمة عن ارتفاع التضخم بدولة خليجية

اسعار الاسهم
4:54 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

مؤشر سوق الأسهم يخسر 158.40 نقطة بعد انخفاض سعر 150 شركة

اقرأ أيضا

"العبد الجبار" رئيسًا تنفيذيًا لشركة إعادة التمويل العقاري.. من هو؟

أرامكو تقوم ببناء أول توأم رقمي بسلاسل الإمداد في العالم (فيديو)

"موبايلي" تربح أكثر من نصف مليار ريال في 3 أشهر

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.98 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 239 ريالاً

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 4 10:44 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

أسعار النفط 2 7:46 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

تعرف على قائمة أكبر منتجي النفط في العالم .. وترتيب المملكة بينها

أسعار النفط 6:08 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج

ارتفاع أسعار النفط 5:38 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أسعار النفط ترتفع مع تقليص الإمدادات

اقرأ أيضا

موانئ
9:15 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

"موانيء" توفر 13 ألف وظيفة في المناطق اللوجستية

الاستثمار الاجنبي
8:17 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

آلية جديدة لضمان شفافية بيانات الاستثمار الأجنبي

ارتفاع أسعار النفط
6:15 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

مخاوف الصراع في غزة ترفع أسعار النفط خلال آخر جلسة

السندات والصكوك
2:27 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

62.5 مليار دولار إصدارات خليجية من السندات والصكوك خلال 9 أشهر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
12:19 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن في حالة زواج التابع

أمريكا
11:36 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بعد الأرجنيتن.. أمريكا تأمر بإجلاء طواقم من سفارتها بدولة عربية

وزارة التعليم
10:10 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

غدًا.. الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي بمدارس وسط جازان

أمطار وسيول 3
9:57 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

إنذارات باللون الأحمر والبرتقالي على 4 مناطق: أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية

المرور التأمين على المركبة
9:30 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بدء تطبيق المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب استهلاك الوقود

أهم 10
8:58 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أهم 10.. تقديم موعد صرف الراتب وتنبيه التأمينات للمطلقات