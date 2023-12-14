"الاحصاء": الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت 9.4% في نوفمبر

أ أ

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9.4% في شهر نوفمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.8%. اضافة اعلان





أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي للتضخم



ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز



ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات



ارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي 3.1%



انخفاض أسعار تأثيث وتجهيز المنازل 2.9%



اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة



وكانت أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في نوفمبر 2023م ، نظرًا لأهميتها النسبية العالية في سلة المستهلك بوزن 21%.وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.7% وذلك خلال شهر نوفمبر 2023م، مقارنة بشهر نوفمبر 2022م.وهو أعلى مما كان علية في الشهر السابق، على أساس سنوي حيث سجل 1.6%؛وكان المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر هو ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8%.أضافة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%. حسبما كشفت الهيئة العامة للإحصاءوكذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة ٪1.4؛ متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.2%.كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته ٪2.3؛ متأثًرا بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.6 .٪وسجل قسم التعليم ارتفاًعا بلغت نسبته ٪0.8؛ متأثًرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة .٪3.1وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاًعا بـنسبة ٪0.5؛ متأثًرا بارتفاع أسعار عروض العطالت والسياحة بنسبة .٪6.3من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة ٪2.9؛ متأثرة بانخفاض أسعار األثاث والسجاد وأغطية األرضيات بنسبة 5%.وكذلك انخفضت أسعار قسم المالبس واألحذية بنسبة ٪4.1؛ متأثًرًة بانخفاض أسعار المالبس الجاهزة بنسبة 6.2%.