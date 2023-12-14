"الاحصاء": الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت 9.4% في نوفمبر

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أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة
ارتفعت بنسبة 9.4% في شهر نوفمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات
الشقق بنسبة 12.8%.
أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي للتضخموكانت أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في نوفمبر 2023م
، نظرًا لأهميتها النسبية العالية في سلة المستهلك بوزن 21%.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.7% وذلك خلال شهر نوفمبر 2023م، مقارنة بشهر نوفمبر 2022م.
وهو أعلى مما كان علية في الشهر السابق، على أساس سنوي حيث سجل 1.6%؛
ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغازوكان المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر هو ارتفاع
أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8%.
أضافة إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%. حسبما كشفت الهيئة العامة للإحصاء
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروباتوكذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة ٪1.4؛ متأثرة بارتفاع
أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.2%.
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته ٪2.3؛ متأثًرا بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.6 .٪
ارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي 3.1%وسجل قسم التعليم ارتفاًعا بلغت نسبته ٪0.8؛ متأثًرا بارتفاع أسعار التعليم
المتوسط والثانوي بنسبة .٪3.1
وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاًعا بـنسبة ٪0.5؛ متأثًرا بارتفاع أسعار عروض العطالت والسياحة بنسبة .٪6.3
انخفاض أسعار تأثيث وتجهيز المنازل 2.9%من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة ٪2.9؛ متأثرة
بانخفاض أسعار األثاث والسجاد وأغطية األرضيات بنسبة 5%.
وكذلك انخفضت أسعار قسم المالبس واألحذية بنسبة ٪4.1؛ متأثًرًة بانخفاض أسعار المالبس الجاهزة بنسبة 6.2%.
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