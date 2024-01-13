الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسجل أكبر خسارة في تاريخه

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سجل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه منذ 110 سنوات وذلك خلال العام 2023م.





خسائر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اضافة اعلان



مصادر دخل الاحتياطي الأمريكي



وأوضحت وكالة “فرانس برس” للأنباء، بلغت الخسارة 114.3 مليار دولار فى 2023، حسب تقديرات أولية لحسابات العام 2023 لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي.وفي عام 2022 حقق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربحًا قدره 58.8 مليار دولار.وتعد هذه الخسارة مرتبطة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي للحد من التضخم المرتفع، إذ أجبرته على دفع مزيد من الأموال في مقابل احتياطات المصارف بالإضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها.ودفع الاحتياطي الفيدرالي بذلك 281.1 مليار دولار كفوائد في 2023، بزيادة قدرها 178.7 مليار دولار عن العام السابق.من جهة أخرى، تراجع أحد مصادر دخل الاحتياطي العام الماضي وهو الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يحتفظ بها. ففي الواقع، يعمد الاحتياطي الفدرالي بعد عمليات الشراء الكثيفة خلال أزمة كوفيد لدعم الاقتصاد، الآن على تخفيض محفظته.ومع تدهور مردود محفظته، لم يتلق سوى 163,8 مليار دولار من الفوائد في 2023، أي أقل بمقدار 6,2 مليارات دولار من العام السابق.كذلك في 2023، لم يتمكن من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، وبلغت قيمة أصوله المؤجلة 116,4 مليار دولار أضيفت إليها 16,6 مليارا من 2022. وأصبح المجموع بذلك 133 مليار دولار.