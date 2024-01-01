"الإنماء" يرفع رأس ماله بـ 5 مليارات ريال

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أوصى مجلس إدارة مصرف الإنماء، للجمعية العامة غير العادية، بزيادة رأس المال 5 مليارات ريال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة؛ وذلك بمنح سهم 1 لكل 4 أسهم. اضافة اعلان

ويهدف البنك إلى تعزيز ملاءة المصرف المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.





ارتفاع رأس مال مصرف الإنماء 25%



أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في "إيداع"



ارتفاع صافي الأرباح 32.5%



ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 26.1%



وأوضح المصرف أن رأس المال سيرتفع 25 في المئة، من 20 مليار ريال إلى 25 مليار ريال، حيث سيرتفع عدد الأسهم من 2 مليار سهم إلى 2.5 مليار سهم.وبيّن أن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المسجلين لدى "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، والذي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.وكان مصرف الإنماء قد أعلن عن ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني 2023 بنسبة 32.4 بالمئة لتصل إلى 1.2 مليار ريال، بالمقارنة مع 925 مليون ريال كان قد سجلها بالربع المماثل من العام السابق.وقال المصرف في بيان على "تداول" إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 26.1 بالمئة.ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، وقابل ذلك انخفاض في دخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.