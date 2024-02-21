الإحصاء: 417 مليار ريال فائض الميزان التجاري للمملكة في 2023

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حقق الميزان التجاري في المملكة، فائضًا بقيمة 417 مليار ريال في عام 2023، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.

وأعلنت الهيئة، أن حجم التجارة الخارجية للمملكة بلغ تريليونا ريال، ما يحقق فائضًا للفصل الـ 14 على التوالي، و1.208 تريليون ريال حجم الصادرات السلعية، بحسب ما أوردت فضائية "الإخبارية".