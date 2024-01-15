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الإحصاء: 1.5% معدل التضخم السنوي بالمملكة في ديسمبر

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ارتفاع التضخم تأثر بأسعار الإيجارات
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 1.5% خلال شهر ديسمبر 2023م، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022م، وهو أقل من الشهر السابق (نوفمبر 2023م)، على أساس سنوي حيث سجل 1.7%. اضافة اعلان
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.5% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%

أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر ديسمبر 

ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.0% في شهر ديسمبر 2023م، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.1%. 
وكان الارتفاع في هذه المجموعة له تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2023م، نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ (21.0%).
وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.1%.
كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.5%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2%.
كما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بلغت نسبته 1.0%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار عروض العطالت والسياحة بنسبة 7.1%.
وكذلك سجل قسم التعليم ارتفاعًا بـنسبة 0.8%؛ متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.9%.
وكذلك انخفضت أسعار قسم المالبس والأحذية بنسبة 4.2%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6%.
 كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.3%؛ متأثرًا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.5%.

ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1% في ديسمبر 


سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر ديسمبر 2023م، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2023م.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.7%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.8%.
وكذلك ارتفعت أسعار كل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4%.
ومن جانب آخر، انخفضت أسعار كل من قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%، وقسم النقل بنسبة 0.4%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وقسم الصحة بنسبة 0.2%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%. 
من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات التعليم، ومنتجات التبغ، أي تغير نسبي يذكر في شهر ديسمبر 2023م.

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