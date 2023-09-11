"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يوليو 2023

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 9.5 % في شهر يوليو لعام 2023م مقارنةً بالشهر المماثل من العام الماضي.

ويتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر انخفاض الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر يوليو 2023م بنسبة (16.7%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (يوليو 2023 م). اضافة اعلان

في المقابل، ارتفع نشاط الصناعة التحويلية لشهر يوليو من العام الحالي بنسبة 8.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

فيما أظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.



الإحصاءات المتعلقة بالصناعة



يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي.ويتم تنفيذه شهريًا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.