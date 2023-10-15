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"الإحصاء": استقرار التضخم في المملكة عند 1.7% خلال سبتمبر

الهيئة العامة للإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء
أ أ
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 1.7% خلال شهر سبتمبر 2023، وهو أقل من الشهر السابق (أغسطس 2023) على أساس سنوي، حيث كان 2%اضافة اعلان

ارتفاع الأسعار

ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2023 الذي أصدرته «الإحصاء» اليوم (الأحد)، فإن ذلك يُعزى إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1% وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%.

أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر
ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.8% في شهر سبتمبر 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8%.
وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر سبتمبر 2023؛ نظراً لوزنها الكبير في المؤشر الذي يبلغ 21.0%.
وكذلك ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 21%.
كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بلغت نسبته 1.8% متأثراً بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%.
وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بنسبة 1.2%، متأثرًا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.7%.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (-3.6%).
وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 3.6%، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة (-5.3%).
وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% متأثرة بانخفاض أسعار الخضار بنسبة (-6.3%).

استقرار الأسعار في سبتمبر مقارنة بأغسطس
مقارنة بشهر أغسطس 2023، ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيًا في سبتمبر 2023 (بزيادة طفيفة بنسبة 0.01%).
في حين ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.3%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.3%.
وكذلك ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، وارتفعت أسعار منتجات التبغ بنسبة 0.1%.

انخفاض أسعار بعض المنتجات

ومن جانب آخر، انخفضت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.5%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة (-0.2%).
وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة (-0.3%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (-0.1%)، وقسم الاتصالات بنسبة (-0.1%)، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة (-0.4%).

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