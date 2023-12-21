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الإحصاء: ارتفاع الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 5.8% في 2022

القطاع الخاص1
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 1,339 مليار ريال خلل عام 2022م، مرتفعًا بنسبة 5.8% عما كان عليه خلال عام 2021م، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.اضافة اعلان
فيما بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 687.8 مليار ربال مرتفعًا بنسبة ،4.3%، كما بلغ إجمالي تعويضات المشتغلين 164.2مليار ريال ليسجل ارتفاعا سنويا بنسبة5.4%.

6.3 % ارتفاع في إيرادات منشآت الحجم المتوسط

ارتفعت الإيرادات التشغيلية في المنشآت ذات الحجم المتوسط بنسبة 6.3% لتبلغ 597.8 مليار ريال، مقارنة بعام 2021م، 
ومدعومة بإيرادات أنشطة الصناعة التحويلية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد التي تقدمت بقية الأنشطة الاقتصادية في قيمة إيراداتها خلل عام 2022م.

الأنشطة العقارية الأكثر نموًا في 2022

وعند النظر إلى الأنشطة الاقتصادية الأكثر نموًا مقارنة بالعام السابق يلاحظ أن الأنشطة العقارية، والمهنية، وأنشطة الصناعة التحويلية حققت معدلات نمو مرتفعة.
كما أشارت النتائج أيضًا إلى ارتفاع النفقات التشغيلية في المنشآت متوسطة الحجم بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2021م، لتبلغ 287.9 مليار ريال.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية يتبين أن النفقات في أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد كانت الأعلى مقارنة ببقية الأنشطة.

ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة 6.4%

مقارنة بعام 2021م، ارتفعت الإيرادات التشغيلية في المنشآت صغيرة الحجم بنسبة 6.4% لتبلغ 358.9 مليار ريال خلال عام 2022م.
مدعومة بإيرادات أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد، وأنشطة الصناعة التحويلية والتي حققت أعلى قيمة للإيرادات مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى.
كما أشارت النتائج إلى أن أكثر الأنشطة الاقتصادية نموًا في فئة المنشآت صغيرة الحجم من جانب الإيرادات التشغيلية هي أنشطة الصناعة التحويلية، والأنشطة المهنية.

ارتفاع نفقات تشغيل المنشآت متناهية الصغر

أظهرت نتائج إحصاءات المنشآت متناهية الصغر ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 3.7% مقارنة بالعام السابق، ليبلغ إجمالي النفقات 213.3 مليار ريال.
وتشير النتائج إلى بلوغ إجمالي تعويضات المشتغلين في فئة المنشآت متناهية الصغر44.1  مليار ريال مرتفعة بنسبة 5.2% مقارنة بعام 2021م.

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