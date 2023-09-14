الإحصاء: ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 9% خلال أغسطس

أ أ

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2023م بنسبة 2.0% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2022م. اضافة اعلان

ولم يطرأ أي تغيير في مؤشر الأسعار لهذا الشهر مقارنة بالشهر السابق يوليو 2023م.





ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز



الرقم القياسي لأسعار المستهلك



وأوضحت نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة لشهر أغسطس 2023م التي أصدرتها الهيئة اليوم، أن ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم، بنسبة 9.0%.وسجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا ضئيلاً بنسبة 0.4%. كما سجل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 0.5%، وسجل قسم التعليم ارتفاعاً بلغت نسبته 1.8%.وسجل قسم التبغ ارتفاعًا بنسبة 0.1%، بينما سجل قسم الصحة ارتفاعًا بنسبة 0.1%.في المقابل سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضًا بنسبة 4.2%، كما سجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل، انخفاضًا بنسبة 3.2% .وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بـنسبة 2.7%؛ كما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بنسبة 0.7%.في المقابل، سجل قسم الاتصالات انخفاضًا بنسبة 1.3 %، وسجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة انخفاضًا بنسبة 1.2%.ويعتمد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في بياناته على المسح الميداني للرقم القياسي لأسعار المستهلك وهو مسح ميداني تُجريه الهيئة العامة للإحصاء بشكلٍ شهري.ويندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاقتصادية) ويتم فيه جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية لنقاط البيع وتقديم الخدمات بسعر التجزئة والوحدات السكنية المحددة مسبقًا بمختلف المناطق الإدارية في المملكة.ويتم استيفاء استمارات إلكترونية تحتوي على عدد من السلع والخدمات والوحدات السكنية، ومن خلاله يتم توفير مؤشرات تتعلق بالرقم القياسي لأسعار المستهلك.