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الأول من نوعه.. تفاصيل جديدة حول اكتشاف احتياطات هائلة من الذهب بمكة (فيديو)

أسعار الذهب
الاكتشاف باكورة لاكتشافات أخرى بالمملكة
أ أ
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أعلنت شركة "معادن"، تفاصيل جديدة بخصوص اكتشاف احتياطات هائلة من الذهب في المملكة، على امتداد 100 كم في شمال منجم منصورة ومسرة للذهب، على بعد 67 كم تقريبًا شرق محافظة ظلم في منطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان

برنامج الحفر والتنقيب عن الذهب

وقالت "معادن" في مقطع فيديو عبر حسابها في منصة "إكس"، إن الاكتشاف يعد الأول من نوعه لبرنامجها في الحفر والتنقيب.
وأضافت: "أثمرت جهودنا اليوم في معادن عن اكتشاف حزام ذهب رئيسي بمقاييس عالمية في المملكة بعد إطلاقنا أحد أكبر برامج الاستكشاف على مستوى العالم في عام 2022". 
وتابعت: "تؤكد هذه اللحظة التاريخية التزامنا باكتشاف موارد المملكة التعدينية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030". 

الاستكشاف حول منجم منصورة ومسرة

ويركز الاستكشاف حول "منجم منصورة ومسرة" على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة.
وكشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب "المنجم" عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.
وقالت "معادن"، إنها تتوقع أن يثمر برنامجها علن اكتشاف المزيد من احتياطات الذهب والمعادن الأخرى بالمملكة. 


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