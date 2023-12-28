الأول من نوعه.. تفاصيل جديدة حول اكتشاف احتياطات هائلة من الذهب بمكة (فيديو)

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أعلنت شركة "معادن"، تفاصيل جديدة بخصوص اكتشاف احتياطات هائلة من الذهب في المملكة، على امتداد 100 كم في شمال منجم منصورة ومسرة للذهب، على بعد 67 كم تقريبًا شرق محافظة ظلم في منطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان





برنامج الحفر والتنقيب عن الذهب



الاستكشاف حول منجم منصورة ومسرة



أثمرت جهودنا اليوم في #معادن عن اكتشاف حزام ذهب رئيسي بمقاييس عالمية في المملكة بعد إطلاقنا أحد أكبر برامج الاستكشاف على مستوى العالم في عام 2022. تؤكد هذه اللحظة التاريخية على التزامنا باكتشاف موارد المملكة التعدينة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لأهداف… pic.twitter.com/FayoeeiNnE December 28, 2023

وقالت "معادن" في مقطع فيديو عبر حسابها في منصة "إكس"، إن الاكتشاف يعد الأول من نوعه لبرنامجها في الحفر والتنقيب.وأضافت: "أثمرت جهودنا اليوم في معادن عن اكتشاف حزام ذهب رئيسي بمقاييس عالمية في المملكة بعد إطلاقنا أحد أكبر برامج الاستكشاف على مستوى العالم في عام 2022".وتابعت: "تؤكد هذه اللحظة التاريخية التزامنا باكتشاف موارد المملكة التعدينية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030".ويركز الاستكشاف حول "منجم منصورة ومسرة" على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة.وكشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب "المنجم" عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.وقالت "معادن"، إنها تتوقع أن يثمر برنامجها علن اكتشاف المزيد من احتياطات الذهب والمعادن الأخرى بالمملكة.