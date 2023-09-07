الأمم المتحدة تُحذر من خطر حدوث صدع كبير في النظام الاقتصادي والمالي العالمي

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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيرش من خطر حدوث صدع كبير في النظم الاقتصادية والمالية العالمية.

وفي تقرير تقييمي لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030، حذر من أن الفشل في مضاعفة الجهود من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قد يؤجج عدم الاستقرار السياسي ويؤدي إلى انتكاس الاقتصاديات. اضافة اعلان

وأشار إلى أن التأثيرات المجمعة للأزمة المناخية والحرب في أوكرانيا والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة وتداعيات جائحة كورونا، كشفت مواطن ضعف منهجية كثير من الدول.





تحقيق انفراجة من أجل مستقبل أفضل للجميع



125 مليون دولار لتمويل عمليات الإغاثة في 14 دولة



توسيع نطاق المساعدات في عدد من الدول والمناطق



وأضاف أن مكاسب التنمية المهمة هذه تظهر أن تحقيق انفراجة من أجل مستقبل أفضل للجميع هو أمر ممكن عبر مزيج من العمل الجماعي والإرادة السياسية القوية والاستخدام الفعال للتقنيات والمواردفي الوقت نفسه، أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة تخصيص 125 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتمويل عمليات الإغاثة غير الممولة بشكل كاف في 14 دولة في إفريقيا وآسيا والأمريكتين والشرق الأوسط.وبين أن احتياجات التمويل الإنسانية الدولية هذا العام، تخطت 55 مليار دولار، إلا أنها لم تتلق سوى 30% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب لدعم ملايين المحتاجين بأنحاء العالم.وأكد أن تخصيص الأموال من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ سيساعد في توسيع نطاق المساعدات في عدد من الدول والمناطق منها أفغانستان واليمن ومالي وفلسطين المحتلة وفنزويلا وهايتي.وأشار إلى أن الصندوق، الذي أنشأته الجمعية العامة عام 2005، يهدف إلى تمكين عمال الإغاثة من توفير المساعدات المنقذة للحياة عندما تقع الأزمات في أي مكان بالعالم.