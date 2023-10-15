الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

ضمن برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف..

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن فتح باب التسجيل للدفعة الثامنة

الأكاديمية السعودية اللوجستية
الأكاديمية السعودية اللوجستية
أ أ
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أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل في الدفعة الثامنة لبرنامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين.اضافة اعلان

8 تخصصات

وذلك في ثمان تخصصات تدريبية هي (إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن والتخليص الجمركي).

وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن، موضحة أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية كالقطاع اللوجستي، من خلال توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة ثامنة لهذا المسار يتلقى المتدربين فيها مجموعة من المهارات والمعارف.

المبادرة بالتسجيل

ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثامنة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني (SLA.EDU.SA) ويستمر التسجيل حتى 16 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 31 أكتوبر 2023م، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 19 جمادى ثاني 1445هـ الموافق 01 يناير 2024م، ستكون الدراسة حضورياً في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة.

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