الأقوى عالميا.. 120 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين

أ أ

كشف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني د. أنس الفدا، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين.





ارتفاع حجم التبادل التجاري 120% اضافة اعلان



المنتدى خطوة أولى لمستقبل واعد



الصين تشكل 21% من تبادلات المملكة التجارية



إمكانيات وكنوز لدعم التبادل التجاري



أكد الدكتور أنس أن التبادل التجاري ارتفع من مليار دولار في عام 1999 حتى وصل إلى 120 مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو 120%، مشيرا إلى أنه الأقوى عالميا بين دولتين.وقال الفدا في جلسة حوارية بمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار: إن المنتدى خطوة أولى لمستقبل واعد للمنطقة من الناحية الاستثمارية وسنشارك في الأعوام المقبلة له ونكون داعمين له من قبل مجلس الأعمال الصيني.وأضاف الفدا أن الصين تشكل 21 % من تبادلات السعودية التجارية، وتركز على أساسيات قوية وقطاعات معينة، مثل البنى التحتية، والبتروكيماويات، والصناعة.مشيرا إلى أن ما نراه اليوم وبالتحديد في منطقة الحدود الشمالية، نظرا لما تحتويه من إمكانيات وكنوز لدعم التبادل التجاري.