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الأسهم الخليجية تتعافى من خسائرها الأخيرة وتتجه لتحقيق أرباح

سوق الاسهم
الأسهم الخليجية
أ أ
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم متعافية من خسائرها الأخيرة مع استمرار الجهود الدبلوماسية للحد من اتساع نطاق الحرب في المنطقة رغم استمرار المخاوف، بحسب "رويترز".اضافة اعلان

المؤشر الرئيسي في المملكة:

وارتفع المؤشر الرئيسي في المملكة 1.2 في المائة مع صعود سهم مصرف الإنماء 3.1 في المائة بعد إعلان البنك عن ارتفاع حاد في الأرباح الفصلية.

وقال وزير المالية إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو 6 في المائة هذا العام، وعبر عن توقعاته بأن يظل في وضع جيد.

مؤشر دبي:


وصعد مؤشر دبي 2.7 في المائة ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة بعد خسائر على مدى ثماني جلسات مدعوما بزيادة سهم إعمار العقارية 4.2 في المائة. وزاد مؤشر أبوظبي 0.6 في المائة.

يأتي ذلك فيما أنخفض المؤشر القطري بنسبة 0.2 في المائة مع تراجع سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 2.3 في المائة.

الأسهم القيادية:


وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 3.3 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له عند الإغلاق بسبب ارتفاع معظم الأسهم المدرجة عليه ومن بينها سهم مجموعة طلعت مصطفى الذي أغلق مرتفعا 2 في المائة.

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