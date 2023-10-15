الأرقام تكشف زيادة الإنتاجية في العمل بعد إجراءات عمليات العيون

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كشفت الأرقام عن زيادة الإنتاجية في العمل، وذلك بعد إجراء العديد من عمليات العيون والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج.





عمليات الماء الأبيض: اضافة اعلان



عمليات الشبكية والقرنية:



وبحسب ما ذكرته "الوطن"، فقد تصدرت عمليات الماء الأبيض على عمليات العيون المنفذة بـ40%.وأوضحت أن إجمالي العمليات بلغ 2155 عملية، وبلغ إجمالي القيمة السوقية لعمليات العيون 15 مليون ريال، والقيمة الاقتصادية للفحوصات 984 ألف ريال.وأوضحت أنه في وقت فاقت عمليات الذكور عمليات الإناث، والتي بلغت 1216 عملية منفذة للذكور بـ56%، مقابل 939 عملية منفذة للإناث بـ44%.وكان تقرير جمعية عيوني الصحية في المملكة للعام الماضي، قد كشف عن تصدر عمليات الماء الأبيض للعيون، بإجمالي 857 عملية بـ40%.بينما حلت عمليات الشبكية ثانيا، بإجمالي 768 عملية بـ36%، وعمليات الحول ثالثا، بإجمالي 215 عملية بـ10%.وجاءت عمليات القرنية رابعا، بإجمالي 180 عملية بـ8%، وعمليات الماء الأزرق خامسا، بإجمالي 135 عملية بـ6%.أيضا أكدت جمعية عيوني الصحية، تحسن الأثر الصحي والعلاجي على المستفيدين بعد العمليات العلاجية المنفذة، حيث شعر 78% بتحسن كبير، مقابل 20% تحسن متوسط.ونوهت أن إنتاجية 95% في العمل زادت بعد إجراء عمليات العيون، و31% زاد نشاطهم الاجتماعي، و89% من الطلاب تحسن تحصيلهم الدراسي، و46% قل اعتمادهم على الآخرين، و46% تمكنوا من تأدية أنشطتهم اليومية بسهولة تامة.