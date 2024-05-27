الأربعاء.. طرح مخطط إسكان ولي العهد بمكة

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أعلن برنامج سكني، تأجيل طرح مخطط ولي العهد في مكة المكرمة إلى بعد غد الأربعاء المقبل بدلًا من أمس الأحد.

وجاء في نص القرار: "نود إشعاركم بتأجيل إطلاق مخطط إسكان ولي العهد الأزهار في مكة، حيث إنه سيتم الإطلاق يوم الأربعاء الموافق 29/5/2024م في تمام الساعة 3 مساءً عبر منصة سكني، ويلزم على المستفيد التسجيل في سكني لاستكمال إجراءات الحجز الإلكتروني".

وأوضح البرنامج أنه بإمكان الراغبين التسجيل واختيار قطعة الأرض المناسبة وتوقيع عقد الدعم السكني من خلال تطبيق سكني.



حياك الله، نود إشعاركم بتأجيل إطلاق مخطط إسكان ولي العهد الأزهار في مكة حيث أنه سيتم الإطلاق يوم الأربعاء الموافق 29/5/2024م في تمام الساعة 3 مساءً عبر منصة سكني، و يلزم على المستفيد التسجيل في سكني لاستكمال إجراءات الحجز الإلكتروني. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 26, 2024

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