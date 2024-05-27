الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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الأربعاء.. طرح مخطط إسكان ولي العهد بمكة

الرهن العقاري - سكني
برنامج سكني
أ أ
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أعلن برنامج سكني، تأجيل طرح مخطط ولي العهد في مكة المكرمة إلى بعد غد الأربعاء المقبل بدلًا من أمس  الأحد.
وجاء في نص القرار: "نود إشعاركم بتأجيل إطلاق مخطط إسكان ولي العهد الأزهار في مكة، حيث إنه سيتم الإطلاق يوم الأربعاء الموافق 29/5/2024م في تمام الساعة 3 مساءً عبر منصة سكني، ويلزم على المستفيد التسجيل في سكني لاستكمال إجراءات الحجز الإلكتروني".اضافة اعلان
وأوضح البرنامج أنه بإمكان الراغبين التسجيل واختيار قطعة الأرض المناسبة وتوقيع عقد الدعم السكني من خلال تطبيق سكني.


تسهيلات وخدمات سكنية

ويقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
ويمكن الاستفادة من خدمة إصدار رخص البناء إلكترونياً من خلال زيارة الرابط (من هنا)، كما يمكن الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية من خلال زيارة الرابط ( من هنا).

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