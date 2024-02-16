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اكتمال تطوير محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات باستثمارات مليار ريال

تطوير بوابة البحر الأحمر
محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ، اكتمال أعمال تطوير محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات قدرها مليار ريال.اضافة اعلان

اكتمال أعمال تطوير الجزء الشمالي

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، نقلا عن وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة صالح بن ناصر الجاسر قوله إن اكتمال أعمال تطوير الجزء الشمالي من الميناء بالشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في تعزيز القدرات التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء في حركة التجارة والتصدير ودعم النقل البحري وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

اكتمال تأهيل البنية التحتية

وأضاف أن "اكتمال تأهيل البنية التحتية وانتهاء مشروع التعميق سيمكن الميناء من استقبال السفن العملاقة ويحقق قيمة مضافة ويخلق فرصا استثمارية واعدة تدعم القدرات البحرية الكبيرة للموانئ السعودية"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
بدوره، أوضح رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري إن التطوير المستمر للبنية التحتية في ميناء جدة الإسلامي يأتي في سياق جهود موانئ لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري وتعظيم قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي.

عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة

وأوضح ينس فلو الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر التي تتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطتي بوابة البحر الأحمر والحاويات الشمالية في ميناء جدة الإسلامي إن دمج المحطتين أدى لزيادة مساحة المحطة من 700 ألف متر مربع إلى 1500 متر مربع وزيادة الطاقة الاستيعابية من 2.5 مليون حاوية نمطية إلى 6.2 مليون حاوية نمطية.
ولفت البيان إلى أن تطوير الجزء الشمالي من الميناء يأتي ضمن عقد للبناء والتشغيل ونقل الملكية بين الهيئة العامة للموانئ وشركة محطة بوابة البحر الأحمر.

 

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