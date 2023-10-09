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صحيفة تواصل الالكترونية

اعتراف صادم من البنك المركزي الكويتي عن عمليات الاحتيال الإلكتروني

البنك المركزي الكويتي
البنك المركزي الكويتي
أ أ
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كشف البنك المركزي في الكويت عن إحصائية صادمة لعمليات الاحتيال الإلكتروني خلال 3 سنوات.

الاحتيال الإلكتروني في الكويت:اضافة اعلان


وبحسب ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، فقد اعترف بنك الكويت المركزي بأن الاحتيال الإلكتروني على حسابات الأفراد بالبنوك الكويتية زاد 6 أضعاف منذ 2020.

هاكر يخترق المالية الكويتية:


وفي الشهر الماضي أعلنت وزارة المالية الكويتية كانت أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس.

كما تسبب ذلك في توقف أنظمة وزارة المالية وعدم قدرتها على إجراء أية تحويلات مالية بما فيها الرواتب.


وأفاد مسؤولون بالحكومة الكويتية أن وزارة التجارة اضطرت إلى وقف السيستم الخاص بالتموين بمختلف أنحاء البلاد، مؤكدة أن الجهات المعنية تستعين بجوجل داخل الكويت بحثًا عن الحلول.

وأشارت إلى أن كل الأنظمة ذات الصلة بوزارة المالية والتحويلات المالية الرسمية اضطرت الوزارة إلى إطفائها كليا.

من جهته عرض الهاكر الذي استهدف الوزارة حينها البيانات التي نجح في الحصول عليها للبيع.

وقام الهاكر بتحديد مبلغ الفدية المطلوبة بـ 15 بيتكوين  أي ما يعادل نحو 400 ألف دولار أمريكي.

أيضا أمهل الهاكر الوزارة  سبعة أيام إذا أرادت الوزارة استرجاع البيانات مقابل دفع الفدية المطلوبة أو البيع لمن يدفع.

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