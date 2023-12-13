استمرار مكاسب مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند 11401نقطة

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ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، بنسبة
0.1% عند 11401 نقطة، وبتداولات بلغت 5.234 مليار ريال.
تداول 203.187 مليون سهم وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 203.187 مليون سهم، فيما بلغت القيمة
السوقية نحو 11.065 تريليون ريال، وفقا لبيانات تداول.
انخفاض أسعار أسهم 135
شركةارتفعت أسهم 80 شركة
بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 135، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، الباحة، وسال، ونسيج، والعربية، والمنجم، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أيان، وسهل، وأنابيب السعودية، والمراعي، ومجموعة الحكير، الأكثر انخفاضا.
ارتفاع أسهم السوق الموازية
0.3%أغلق مؤشر السوق
الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 23731 نقطة، وبتداولات بلغت 106.536
مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.397 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 47.073 مليار ريال.
ارتفاع أسهم 28 شركة وانخفاض 79وارتفعت أسهم 28 شركة،
فيما انخفضت 32، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.
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