استمرار مكاسب مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند 11401نقطة

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ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، بنسبة 0.1% عند 11401 نقطة، وبتداولات بلغت 5.234 مليار ريال. اضافة اعلان





تداول 203.187 مليون سهم



انخفاض أسعار أسهم 135 شركة



ارتفاع أسهم السوق الموازية 0.3%



ارتفاع أسهم 28 شركة وانخفاض 79



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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 203.187 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.065 تريليون ريال، وفقا لبيانات تداول.ارتفعت أسهم 80 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 135، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الباحة، وسال، ونسيج، والعربية، والمنجم، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أيان، وسهل، وأنابيب السعودية، والمراعي، ومجموعة الحكير، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 23731 نقطة، وبتداولات بلغت 106.536 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.397 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 47.073 مليار ريال.وارتفعت أسهم 28 شركة، فيما انخفضت 32، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.