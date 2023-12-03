استمرار مكاسب مؤشر البورصة.. يغلق مرتفعًا 41.54

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ارتفع مؤشر
الأسهم الرئيس اليوم 41.54 نقطة ليقفل عند مستوى 11219.02 نقطة، وبتداولات بلغت
قيمتها 4.1 مليارات ريال.
ارتفاع أسهم 148
شركةوبلغت كمية
الأسهم المتداولة، 218 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها،
فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، ونقي، وسينومي ريتيل، وبحر العرب، وساكو الأكثر ارتفاعً.
الشركات الأكثر
انخفاضا في التعاملاتأما أسهم شركات
التطويرية الغذائية، وتكافل الراجحي، ونسيج، وساسكو، وأسمنت العربية الأكثر
انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.64% .
وكانت أسهم شركات شمس، وبحر العرب، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية.
وجاءت أسهم
شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية،
وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
أرامكو
والراجحي الأكثر نشاطا في القيمة
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 391.54 نقطة ليقفل عند مستوى 24844.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.