استمرار مكاسب مؤشر البورصة.. يغلق مرتفعًا 41.54

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ارتفع مؤشر الأسهم الرئيس اليوم 41.54 نقطة ليقفل عند مستوى 11219.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.





ارتفاع أسهم 148 شركة



الشركات الأكثر انخفاضا في التعاملات





أرامكو والراجحي الأكثر نشاطا في القيمة



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وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 218 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، ونقي، وسينومي ريتيل، وبحر العرب، وساكو الأكثر ارتفاعً.أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وتكافل الراجحي، ونسيج، وساسكو، وأسمنت العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.64% .وكانت أسهم شركات شمس، وبحر العرب، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية.وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 391.54 نقطة ليقفل عند مستوى 24844.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.