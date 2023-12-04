استمرار مكاسب الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 220 ريالًا

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 4 من ديسمبر، حيث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 251.67 ريال



عيار 21 يُسجل 220.21 ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,413.96 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,355.78 ريال



وسجل عيار 24 نحو 251.67 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 230.53 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 220.21 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 188.79 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 147.23 ريال.الذهب عيار 24 251.67الذهب عيار 22 230.53الذهب عيار 21 220.21الذهب عيار 18 188,79الذهب عيار 14 147.23وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,413.96 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 261,736.80 ريال.الذهب عيار 24 249.93الذهب عيار 22 228.94الذهب عيار 21 218.69الذهب عيار 18 187.45الذهب عيار 14 146.21وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,355.78 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 259,927.20 ريال.

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