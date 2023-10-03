استمرار انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يًسجل أقل من 195 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الأسعارِ.



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عيار 24 يسجل 222.07





عيار 21 يُسجل 194.86ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,926.69 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,932.25 ريال



وسجل عيار 24 نحو 222.07 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.14 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 194.86 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.03 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.91 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 222.7سعر جرام الذهب عيار 22 204.14سعر جرام الذهب عيار 21 194.86سعر جرام الذهب عيار 18 167.03سعر جرام الذهب عيار 14 129.91وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,926.69 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 222,701.57 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 222.88سعر جرام الذهب عيار 22 204.31سعر جرام الذهب عيار 21 195.02سعر جرام الذهب عيار 18 167.16سعر جرام الذهب عيار 14 130.01وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,932.25 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 222,865.99 ريال.