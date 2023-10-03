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صحيفة تواصل الالكترونية

استمرار انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يًسجل أقل من 195 ريالاً

اسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الأسعارِ.

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عيار 24 يسجل 222.07

 وسجل عيار 24 نحو 222.07 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.14 ريال.


عيار 21 يُسجل 194.86ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 194.86 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.03 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.91 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        222.7
سعر جرام الذهب عيار 22        204.14         
سعر جرام الذهب عيار 21        194.86         
سعر جرام الذهب عيار 18        167.03         
سعر جرام الذهب عيار 14        129.91


أوقية الذهب تسجل 6,926.69 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,926.69 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 222,701.57 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        222.88         
سعر جرام الذهب عيار 22        204.31         
سعر جرام الذهب عيار 21        195.02         
سعر جرام الذهب عيار 18        167.16         
سعر جرام الذهب عيار 14        130.01


أوقية الذهب تسجل 6,932.25 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,932.25 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 222,865.99 ريال.

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