استمرار ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 197 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 10 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ.



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عيار 24 يسجل 224.60 ريال





عيار 21 يُسجل 196.52 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,945.74 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,945.74 ريال



وسجل عيار 24 نحو 224.60 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 205.88 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.52 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.45 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.02 ريال.الذهب عيار 24 224.60الذهب عيار 22 205.88الذهب عيار 21 196.52الذهب عيار 18 168.45الذهب عيار 14 131.02وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,984.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,584 ريال.الذهب عيار 24 223.34الذهب عيار 22 204.72الذهب عيار 21 195.42الذهب عيار 18 167.50الذهب عيار 14 130.28وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,945.74 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 232,273.60 ريال.