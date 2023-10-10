الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

استمرار ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 197 ريالاً

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 10 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ.

اضافة اعلان
عيار 24 يسجل 224.60 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 224.60 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 205.88 ريال.


عيار 21 يُسجل 196.52 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.52 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.45 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.02 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           224.60         
الذهب عيار  22           205.88         
الذهب عيار  21           196.52         
الذهب عيار  18           168.45         
الذهب عيار 14            131.02


أوقية الذهب تسجل 6,945.74 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,984.97 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,584 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           223.34         
الذهب عيار  22           204.72         
الذهب عيار  21           195.42         
الذهب عيار  18           167.50          
الذهب عيار  14           130.28 


أوقية الذهب تسجل 6,945.74 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,945.74 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 232,273.60 ريال.


اقرأ أيضا

اسعار العملات1
10:00 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استقرار أسعار العملات اليوم.. واليورو يسجل 3.96 ريال

أسعار البترول
5:03 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

تعطل الإمدادات واشتعال الأوضاع في فلسطين يدفعان أسعار النفط للتراجع

WhatsApp Image 2023-10-10 at 1.01.06 AM
1:03 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أعلى مكاسب .. القيمة السوقية لقطاع التأمين تقفز لـ 70 مليار ريال

هيئة السوق المالية
12:12 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

هيئة السوق المالية تعلن عن بدء استقبال طلبات "نظام التداول البديل

اقرأ أيضا

أهم العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية

نمو ملحوظ في قطاع شركات التمويل بالمملكة بنسبة 9 %

اعتراف صادم من البنك المركزي الكويتي عن عمليات الاحتيال الإلكتروني

المملكة تُعلن خارطة طريق لزراعة 10 مليارات شجرة في أسبوع المناخ

مشاركة عالمية واسعة في القمة العالمية لقادة العقار بالرياض

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اختبار الورقي 9:47 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 223 ريالاً

اسعار الذهب 4 10:23 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 221 ريالاً

اسعار الذهب1 9:57 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

انخافض أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

اسعار الذهب2 9:35 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات

اقرأ أيضا

مزارعي القمح
1:38 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

راجع حسابك البنكي.. بشرى سارة لهؤلاء المزارعين

مشروع وارفة
12:45 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

"روشن" تُعلن بدء بيع وحداث مجتمع "وارفة" في الرياض

التوصيل عبر المنصا
11:57 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

سجلات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة تقفز 45%

صُنع في السعودية
10:41 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

100 شركة وطنية في معرض "صُنع في السعودية" الاثنين القادم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
10:43 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أسرتان إحداهما 6 أفراد والأخرى 14 يصرفان نفس الدعم.. حساب المواطن يوضح

قطعة-ارض-سكني
9:47 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

سكني يحدد 5 شروط لنقل المديونية وإعادة جدولة القروض

أهم 10
9:44 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب تغيير مقدار دعم حساب المواطن وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الراتب - ريال 0 عملة
9:04 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

كل ما تريد معرفته.. موعد صرف الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي

فنجان القهوة
8:27 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

في بداية يوم جديد.. أفضل الوسائل التي تُحسّن مزاجك في الصباح

حساب المواطن (11)
7:58 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بعد ساعات من صرف الدفعة الجديدة.. حساب المواطن يكشف سبب التغيير في مقدار الدعم