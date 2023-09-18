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استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الإثنين 18 سبتمبر، حيث شهدت استقراراً في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 231.94

 وسجل عيار 24 نحو 231.94 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو  212.61 ريال.


عيار 21 يُسجل 202.95 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.95 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو  173.95 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.30 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار 24     231.94
الذهب عيار 22     212.61
الذهب عيار 21     202.95
الذهب عيار 18     173.95
الذهب عيار 14     135.30


أوقية الذهب تسجل 7,754.33 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,754.33 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,217.60 ريال.


أسعار الذهب أمس

الذهب عيار 24     231.95
الذهب عيار 22     212.62
الذهب عيار 21     202.95
الذهب عيار 18     173.96
الذهب عيار 14     135.30


أوقية الذهب تسجل 7,213.54 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,158.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,228 ريال.


استقرار الأسعار العالمية

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم عند 1924.29 دولارا للأوقية (الأونصة).
 كما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولارات للأوقية.


أسعار المعادن النفيسة

 و بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.07 دولارات للأوقية.
 وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 927.29 دولارا للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولارا للأوقية.

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