استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار
الذهب، اليوم الإثنين 18 سبتمبر، حيث شهدت استقراراً في الأسعارِ.
وسجل عيار 24 نحو 231.94 ريال،
فيما سجل عيار 22 نحو 212.61 ريال.
عيار 24 يسجل 231.94
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.95 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18
نحو 173.95 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.30
ريال.
عيار 21 يُسجل 202.95 ريال
الذهب عيار 24 231.94
أسعار الذهب اليوم في المملكة
الذهب عيار 22 212.61
الذهب عيار 21 202.95
الذهب عيار 18 173.95
الذهب عيار 14 135.30
وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,754.33 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,217.60 ريال.
أوقية الذهب تسجل 7,754.33 ريال
الذهب عيار 24 231.95
أسعار الذهب أمس
الذهب عيار 22 212.62
الذهب عيار 21 202.95
الذهب عيار 18 173.96
الذهب عيار 14 135.30
وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,158.21 ريال، داخل المملكة،
فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,228 ريال.
أوقية الذهب تسجل 7,213.54 ريال
استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم عند
1924.29 دولارا للأوقية (الأونصة).
استقرار الأسعار العالمية
كما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولارات للأوقية.
و بالنسبة للمعادن
النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.07 دولارات للأوقية.
أسعار المعادن النفيسة
وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 927.29 دولارا للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولارا للأوقية.