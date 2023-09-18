استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الإثنين 18 سبتمبر، حيث شهدت استقراراً في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 231.94





عيار 21 يُسجل 202.95 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,754.33 ريال



وسجل عيار 24 نحو 231.94 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.61 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.95 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.95 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.30 ريال.الذهب عيار 24 231.94الذهب عيار 22 212.61الذهب عيار 21 202.95الذهب عيار 18 173.95الذهب عيار 14 135.30وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,754.33 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,217.60 ريال.



أسعار الذهب أمس





أوقية الذهب تسجل 7,213.54 ريال





استقرار الأسعار العالمية





أسعار المعادن النفيسة



الذهب عيار 24 231.95الذهب عيار 22 212.62الذهب عيار 21 202.95الذهب عيار 18 173.96الذهب عيار 14 135.30وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,158.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,228 ريال.استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم عند 1924.29 دولارا للأوقية (الأونصة).كما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولارات للأوقية.و بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.07 دولارات للأوقية.وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 927.29 دولارا للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولارا للأوقية.