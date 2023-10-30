استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يُسجل 242 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 30 أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 241.92 ريالًا





عيار 21 يُسجل 211.68 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,524.45 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,404.32 ريال



وسجل عيار 24 نحو 241.92 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 221.76ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211.68 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 181.44 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 141.12 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 241.92سعر جرام الذهب عيار 22 221.76سعر جرام الذهب عيار 21 211.68سعر جرام الذهب عيار 18 181.44سعر جرام الذهب عيار 14 141.12وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,524.45 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,920.49 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 241.93سعر جرام الذهب عيار 22 221.77سعر جرام الذهب عيار 21 211.69سعر جرام الذهب عيار 18 181.45سعر جرام الذهب عيار 14 141.13وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,404.32 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 238,057.96 ريال.