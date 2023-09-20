استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 233 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، 20 من سبتمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 232.85





عيار 21 يُسجل 203.74 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7.784.76 ريال





أسعار الذهب أمس





أوقية الذهب تسجل 7.241.29 ريال



وسجل عيار 24 نحو 232.85 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 213.44 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.74 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 74.63ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.83 ريال.الذهب عيار 24 232.85الذهب عيار 22 213.44الذهب عيار 21 203.74الذهب عيار 18 174.63الذهب عيار 14 135.83وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7.784.76 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 242.164 ريال.الذهب عيار 24 232.84الذهب عيار 22 213.44الذهب عيار 21 203.73الذهب عيار 18 174.63الذهب عيار 14 135.82وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7.241.29 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241.228 ريال.