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ارتفاع معدل التوظيف في المملكة لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

وظائف فرص شاغرة
ارتفاع معدل التوظيف في المملكة
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أدى نمو النشاط التجاري غير النفطي في المملكة للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، إلى ارتفاع كبير في مستويات التوظيف، بحسب مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.اضافة اعلان
وارتفع المؤشر بمعدل المملكة المعدل موسميًا إلى 58.4 في أكتوبر من 57.2 في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يشير إلى النمو وأعلى قراءة منذ يونيو.


ارتفاع المؤشر الفرعي

ونمت الأعمال الجديدة بشكل أسرع ليصعد المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 66.1 في أكتوبر، وهو أيضًا أعلى مستوى في أربعة أشهر، من 64.2 في الشهر السابق.
وبيّن المسح تسجيل نمو في الإنتاج والأعمال الجديدة بمعظم القطاعات، بما في ذلك التصنيع والبناء، وظل نمو الإنتاج مرتفعًا على الرغم من تراجع المؤشر الفرعي إلى 60.1.


نمو القطاع غير النفطي

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث إن ارتفاع الطلبيات الجديدة يدل على توسع السوق ويشير إلى أن القطاع غير النفطي يشهد نموًا مستدامًا وطلبًا على منتجاته.
وأضاف أن نمو التوظيف يشكل علامة مبشرة للاقتصاد السعودي؛ لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وتحسن محتمل في سوق العمل.


ارتفاع المؤشر الفرعي للتوظيف

وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أعلى مستوى منذ تسع سنوات عند 54.5 في أكتوبر من 52.0 في سبتمبر.
وخلق فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص الموسع هو أولوية للحكومة إذ تنفذ خطة واسعة النطاق للتنويع الاقتصادي تعرف باسم رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الناتج المحلي الإجمال

وتتوقع المملكة نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في 2023 بنحو 6%، وهو ما يفوق بشكل كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
وبينما تراجعت درجة الثقة في الإنتاج المستقبلي مقارنة بالشهر السابق، ظلت الشركات متفائلة بشكل عام.

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