ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 74 نقطة.. بعد تداولات بلغت 7.4 مليار ريال

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ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 74.43 نقطة ليقفل عند مستوى 11177.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال. اضافة اعلان





ارتفاع أسهم 124 شركة



"شمس وأنعام القابضة" الأكثر نشاطًا



ارتفاع أسعار السوق الموازية 153 نقطة



وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 295 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات مهارة، وتكافل الراجحي، والصناعة الكهربائية، ونسيج، ومجموعة الخليج للتأمين الأكثر ارتفاعًا.أما أسهم شركات الباحة، والدوائية، وجدوى ريت السعودية، والتطويرية الغذائية، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.31% و6.67%.فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا في الكمية.كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 153.56 نقطة ليقفل عند مستوى 25235.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40.2 مليون ريا، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.