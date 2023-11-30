الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 74 نقطة.. بعد تداولات بلغت 7.4 مليار ريال

اسعار الاسهم2
أسعار الاسهم اليوم الخميس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 74.43 نقطة ليقفل عند مستوى 11177.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.اضافة اعلان

ارتفاع أسهم 124 شركة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 295 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.
 وكانت أسهم شركات مهارة، وتكافل الراجحي، والصناعة الكهربائية، ونسيج، ومجموعة الخليج للتأمين الأكثر ارتفاعًا.
أما أسهم شركات الباحة، والدوائية، وجدوى ريت السعودية، والتطويرية الغذائية، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.31% و6.67%.

"شمس وأنعام القابضة" الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا في الكمية.
كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

ارتفاع أسعار السوق الموازية 153 نقطة

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 153.56 نقطة ليقفل عند مستوى 25235.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40.2 مليون ريا، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

اقرأ أيضا

اوبك بلس
3:31 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

"أوبك +" تدرس تمديد المملكة لخفضها الطوعي مع تخفيضات لباقي الأعضاء

استقرار أسعار النفط
12:12 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

استقرار أسعار النفط مع ترقب السوق اجتماع أوبك+

سكني
11:49 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

في المملكة.. 970 ألف وحدة سكنية فارغة وفلل لا تُسكن إلا 19يومًا

الصادرات
11:01 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

بلغت 300 مليار.. انخفاض الصادرات السلعية للمملكة 24.9% في 3 أشهر

اقرأ أيضا

الذهب يحافظ على مكاسبه.. وعيار 24 يسجل 247 ريالاً

اقتصاديون: إكسبو 2030 يعزز اقتصاد المملكة بأكثر من 50 مليار دولار

تصل لـ25 ألف ريال.. غرامات فورية على الشركات المتأخرة عن إيداع القوائم المالية

النفط يرتفع نحو 2% مدعومًا بتوقعات إعلان أوبك+ تخفيضات إضافية

اليورو يسجل 4.12 .. استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الاسهم2 4:53 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

انخفاض مؤشر سوق الأسهم 9.68 نقطة بعد تداولات بـ 5 مليارات ريال

اسعار الاسهم 4:55 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ارتفاع مؤشر سوق الأسهم 10 نقاط.. ويغلق عند 11129 نقطة

اسعار الأسهم1 4:32 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

ارتفاع مؤشر الأسهم 10 نقاط بعد زيادة أسهم 85 شركة

اسعار الاسهم 4:50 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

انخفاض مؤشر سوق الأسهم 17.21 نقطة بعد تداول 217 مليون سهم

اقرأ أيضا

انخفاض أسعار النفط
11:14 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

الخام الأمريكي يقفز عند التسوية .. و"برنت" يسجل 83 دولارا للبرميل

منشآت
9:40 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

3.8 % نموا في عدد المنشآت الصناعية خلال الربع الثالث من 2023

اسعار الاسهم2
5:02 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بعد تداولات بـ 4.8 مليار ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعا 20 نقطة

صندوق الاستثمارات العامة
4:01 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

في صفقة كبرى.. "صندوق الاستثمارات العامة" يستحوذ على 10% من مطار "هيثرو"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ساند
3:04 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل

وفاة 4 طالبات
2:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحادث الجبيل المروع الذي أدى إلى وفاة 4 طالبات.. مواراة الجثامين الثرى

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
1:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 7 مميزات في هواتف آيفون لا يعرفها كثير من الناس!

حساب المواطن - ريال
12:21 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على موعد إيداع دعم حساب المواطن

0--8-
11:43 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445

سكني
11:49 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

في المملكة.. 970 ألف وحدة سكنية فارغة وفلل لا تُسكن إلا 19يومًا