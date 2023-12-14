ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 14 من ديسمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 245.30 ريال



عيار 21 يُسجل 214.64ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,200.99 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 7,981.34 ريال



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وسجل عيار 24 نحو 245.30 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 224.69 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.64 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.97 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.50 ريال.الذهب عيار 24 245.30الذهب عيار 22 224.69الذهب عيار 21 214.64الذهب عيار 18 183.97الذهب عيار 14 143.50وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,200.99 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,112 ريال.الذهب عيار 24 238.73الذهب عيار 22 218.68الذهب عيار 21 208.89الذهب عيار 18 179.05الذهب عيار 14 139.66وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,981.34 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,279.20 ريال.