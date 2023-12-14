الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

اسعار الذهب2
أسعار الذهب اليوم الخميس
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 14 من ديسمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معظم الأسعار.اضافة اعلان

عيار 24 يسجل 245.30 ريال

وسجل عيار 24 نحو 245.30 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 224.69 ريال.

عيار 21 يُسجل 214.64ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.64 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.97 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.50 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           245.30         
الذهب عيار  22            224.69         
الذهب عيار  21             214.64         
الذهب عيار  18              183.97         
الذهب عيار  14             143.50

أوقية الذهب تسجل 8,200.99 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,200.99 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,112 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           238.73         
الذهب عيار  22            218.68         
الذهب عيار  21            208.89         
الذهب عيار  18             179.05         
الذهب عيار  14             139.66

أوقية الذهب تسجل 7,981.34 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,981.34 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 248,279.20 ريال.

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