ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 24 يسجل 250 ريالًا

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 3 من ديسمبر، حيث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 249.93 ريال



عيار 21 يُسجل 218.69 ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,355.78 ريال



أوقية الذهب تسجل 8,218.38 ريال



وسجل عيار 24 نحو 249.93 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 228.94 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 218.69 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 187.45 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 146.21 ريال.الذهب عيار 24 249.93الذهب عيار 22 228.94الذهب عيار 21 218.69الذهب عيار 18 187.45الذهب عيار 14 146.21وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,355.78 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 259,927.20 ريال.الذهب عيار 24 245.82الذهب عيار 22 225.17الذهب عيار 21 215.09الذهب عيار 18 184.36الذهب عيار 14 143.80وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,218.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,652.80 ريال.

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