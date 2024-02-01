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ارتفاع سوق الأسهم اليوم الخميس 117.66 نقطة

أسعار الأسهم
أسعار سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 117.66 نقطة ليقفل عند مستوى 11914.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.اضافة اعلان

ارتفاع أسهم 89 شركة وانخفاض 132

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة 362 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.
 وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والباحة، وأنعام القابضة، ونادك، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا.

بروج للتأمين والوطنية الأكثر انخفاضًا

وجاءت أسهم شركات بروج للتأمين، والوطنية، والصقر للتأمين، ولومي، وسيرا الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.42% و5.34%.
 فيما كانت أسهم شركات: أديس، والباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

ارتفاع أسعار السوق الموازية 205 نقطة

وكانت أسهم شركات أديس، وأرامكو السعودية، والراجحي، والمنجم، والحفر العربية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 205.65 نقاط، ليقفل عند مستوى 25192.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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