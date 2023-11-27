ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 212 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 27 من نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 242.67 ريال





عيار 21 يُسجل 212.34 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,113.07 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 8,072.95 ريال



وسجل عيار 24 نحو 242.67 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 222.29 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 212.34 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.01 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 141.96 ريال.الذهب عيار 24 242.67الذهب عيار 22 222.29الذهب عيار 21 212.34الذهب عيار 18 182.01الذهب عيار 14 141.96وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,113.07 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 252,376.80 ريال.الذهب عيار 24 241.47الذهب عيار 22 221.18الذهب عيار 21 211.28الذهب عيار 18 181.10الذهب عيار 14 141.26وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,072.95 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 251,128.80 ريال.