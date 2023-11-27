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ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 212 ريالاً

اسعار الذهب3
أسعار الذهب اليوم الإثنين
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 27 من نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معظم الأسعار.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 242.67 ريال

وسجل عيار 24 نحو 242.67 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 222.29 ريال.


عيار 21 يُسجل 212.34 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 212.34 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.01 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 141.96 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           242.67         
الذهب عيار  22           222.29         
الذهب عيار 21            212.34         
الذهب عيار  18           182.01         
الذهب عيار  14           141.96         


أوقية الذهب تسجل 8,113.07 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,113.07 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 252,376.80 ريال.


 أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           241.47         
الذهب عيار  22           221.18         
الذهب عيار  21           211.28         
الذهب عيار  18           181.10         
الذهب عيار  14           141.26         


أوقية الذهب تسجل 8,072.95 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 8,072.95 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 251,128.80 ريال.


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