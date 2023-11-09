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ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية

أسعار النفط 14
ارتفاع العقود الآجلة للنفط
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ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية، ووفقًا لبورصة نيويورك التجارية، فقد تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في ديسمبر على  75.66 دولار للبرميل وقت كتابة الخبر، ارتفع بنسبة 0.44%.اضافة اعلان
لقد تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة ارتفاع USD76.06 للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على 74.91 دولار والمقاومة على 83.60 دولار.
عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى، هبط بنسبة 0.07% للمتاجرة به على 105.38 دولار.
في الوقت نفسه على نايمكس، ارتفع سعر نفط برنت لشهر يناير بنسبة 0.38% لتتم المتاجرة به على 79.84دولار للبرميل، بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف على 4.18 دولار للبرميل.

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