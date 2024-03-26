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ارتفاع الصادرات غير البترولية في يناير 2024

الصادرات
صادرات
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سجلت الصادرات غير البترولية بما فيها إعادة التصدير، ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر يناير 2023م، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.اضافة اعلان

الصادرات غير البترولية

في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 11.5% فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.6% في الفترة نفسها.

الصادرات السلعية

وانخفضت الصادرات السلعية في شهر يناير 2024م بنسبة 10.3% عن شهر يناير 2023م؛ وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.5%.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.6% في شهر يناير 2023م إلى 74.8% في شهر يناير 2024م.

انخفاض الواردات

وعلى صعيد الواردات، انخفضت في شهر يناير 2024م بنسبة 1.4%. وفيما يتعلق بالميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 26.3%عن شهر يناير 2023م.
ومقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2023م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.6% كما أن قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفضت بنسبة 9.7%.
بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.5% فيما سجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضًا بنسبة 28.2% بالمقارنة مع ديسمبر 2023

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