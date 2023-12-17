ارتفاع إيجارات السكن في المملكة لأعلى معدل شهري منذ يناير 2018

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أظهرت أحدث
نشرات الهيئة العامة للإحصاء، لشهر نوفمبر 2023، عن عودة معدل التضخم إلى الارتفاع
مجددًا بمعدل سنوي بلغ 1.7%، مقارنة بتباطئه خلال أكتوبر الماضي إلى 1.6%.
ارتفاع إيجار
السكن بمعدل سنوي 9.4%ويعزى عودة
الارتفاع للتضخم محليًا إلى ارتفاع إيجار السكن في المملكة بمعدل سنوي بلغ 9.4%،
بعد تباطؤه خلال الشهر الأسبق إلى 9.3%.
وكان إيجار السكن قد سجل أعلى ارتفاع شهري له منذ يناير" 2018 بمعدل شهري وصل إلى 1.7%.
ويستمد إيجار السكن تأثيره الملموس على تحديد اتجاهات التضخم، من وزنه النسبي الكبير في معادلة احتساب التغير في الأسعار (التضخم) الذي يناهز الـ21%.
لأول مرة..
بريدة أعلى مدن المملكة تضخمًاتقدمت للمرة
الأولى مدينة بريدة إلى المرتبة الأولى كأعلى المدن في المملكة تضخمًا بمعدل 5.3%،
متأثرة بالارتفاع المطرد لتكلفة الإيجارات الفعلية في المدينة بمعدل وصل إلى 19.1%.
تلاها في المرتبة الثانية مدينة الرياض بمعدل تضخم بلغ 3.0%، ثم مدينة أبها في المرتبة الثالثة بمعدل تضخم بلغ 2.9%، وفي المرتبة الرابعة مدينة جدة بمعدل تضخم بلغ 2.5%.
مدن المعدلات الأعلى
للتضخموقد وقف
الارتفاع القياسي لإيجار السكن في تلك المدن التي شهدت المعدلات الأعلى للتضخم،
مقارنة ببقية المدن الأخرى في المملكة التي شهدت معدلات التضخم أدنى من 1.0%.
وسجلت ستة مدن منها تراجعات في معدلات التضخم لديها، جاءت مدينة جيزان كأكثرها انخفاضًا لمستويات الأسعار فيها بمعدل سنوي وصل إلى 4.9% (انكماش إيجارات السكن بمعدل 11.8%).
مكة تسجل
انكماشًا سنويًا طفيفًاوحلت مدينة تبوك
ثانية بمعدل انخفاض للتضخم فيها وصل إلى 0.8% (ارتفاع إيجارات السكن بمعدل لم
يتجاوز 0.4%)، وصولا إلى مكة المكرمة التي سجلت انكماشًا سنويًا طفيفًا للأسعار
بمعدل بلغ 0.1%.
واستعاد الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن وتيرة نموه مجددًا بنهاية نوفمبر الماضي، مسجلاً نموًا سنويًا وصل إلى 9.4%، مقارنة بتباطؤ نموه إلى 9.3% خلال الشهر الأسبق.
إيجار الشقق
الأعلى ارتفاعًا بمعدل سنوي 12.8%وبالنظر إلى
التغيرات السنوية للإيجارات المدفوعة للسكن حسب نوع العقار المستأجر، فقد جاء
إيجار الشقق الأعلى ارتفاعًا بمعدل سنوي وصل إلى 12.8%، تلاه في المرتبة الثانية
إيجار أدوار الفلل.
وثالثًا إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي 10%، ثم رابعًا إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي 7.6%.
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