الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

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ارتفاع إيجارات السكن في المملكة لأعلى معدل شهري منذ يناير 2018

الشقق السكنية
الإيحار السكني في المملكة
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أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء، لشهر نوفمبر 2023، عن عودة معدل التضخم إلى الارتفاع مجددًا بمعدل سنوي بلغ 1.7%، مقارنة بتباطئه خلال أكتوبر الماضي إلى 1.6%.اضافة اعلان

ارتفاع إيجار السكن بمعدل سنوي 9.4%

ويعزى عودة الارتفاع للتضخم محليًا إلى ارتفاع إيجار السكن في المملكة بمعدل سنوي بلغ 9.4%، بعد تباطؤه خلال الشهر الأسبق إلى 9.3%.
وكان إيجار السكن قد سجل أعلى ارتفاع شهري له منذ يناير" 2018 بمعدل شهري وصل إلى 1.7%.
ويستمد إيجار السكن تأثيره الملموس على تحديد اتجاهات التضخم، من وزنه النسبي الكبير في معادلة احتساب التغير في الأسعار (التضخم) الذي يناهز الـ21%.

لأول مرة.. بريدة أعلى مدن المملكة تضخمًا

تقدمت للمرة الأولى مدينة بريدة إلى المرتبة الأولى كأعلى المدن في المملكة تضخمًا بمعدل 5.3%، متأثرة بالارتفاع المطرد لتكلفة الإيجارات الفعلية في المدينة بمعدل وصل إلى 19.1%.
تلاها في المرتبة الثانية مدينة الرياض بمعدل تضخم بلغ 3.0%، ثم مدينة أبها في المرتبة الثالثة بمعدل تضخم بلغ 2.9%، وفي المرتبة الرابعة مدينة جدة بمعدل تضخم بلغ 2.5%.

مدن المعدلات الأعلى للتضخم

وقد وقف الارتفاع القياسي لإيجار السكن في تلك المدن التي شهدت المعدلات الأعلى للتضخم، مقارنة ببقية المدن الأخرى في المملكة التي شهدت معدلات التضخم أدنى من 1.0%.
وسجلت ستة مدن منها تراجعات في معدلات التضخم لديها، جاءت مدينة جيزان كأكثرها انخفاضًا لمستويات الأسعار فيها بمعدل سنوي وصل إلى 4.9% (انكماش إيجارات السكن بمعدل 11.8%).

مكة تسجل انكماشًا سنويًا طفيفًا

وحلت مدينة تبوك ثانية بمعدل انخفاض للتضخم فيها وصل إلى 0.8% (ارتفاع إيجارات السكن بمعدل لم يتجاوز 0.4%)، وصولا إلى مكة المكرمة التي سجلت انكماشًا سنويًا طفيفًا للأسعار بمعدل بلغ 0.1%.
واستعاد الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن وتيرة نموه مجددًا بنهاية نوفمبر الماضي، مسجلاً نموًا سنويًا وصل إلى 9.4%، مقارنة بتباطؤ نموه إلى 9.3% خلال الشهر الأسبق.

إيجار الشقق الأعلى ارتفاعًا بمعدل سنوي 12.8%

وبالنظر إلى التغيرات السنوية للإيجارات المدفوعة للسكن حسب نوع العقار المستأجر، فقد جاء إيجار الشقق الأعلى ارتفاعًا بمعدل سنوي وصل إلى 12.8%، تلاه في المرتبة الثانية إيجار أدوار الفلل.
وثالثًا إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي 10%، ثم رابعًا إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي 7.6%.

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