ارتفاع إيجارات السكن في المملكة لأعلى معدل شهري منذ يناير 2018

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أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء، لشهر نوفمبر 2023، عن عودة معدل التضخم إلى الارتفاع مجددًا بمعدل سنوي بلغ 1.7%، مقارنة بتباطئه خلال أكتوبر الماضي إلى 1.6%. اضافة اعلان





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