ارتفاع أسهم 118 شركة.. مؤشر سوق الأسهم يكسب 30.19 نقطة

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ارتفع مؤشر الأسهم الرئيس اليوم 30.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11174.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.





ارتفاع سعر أسهم 118 شركة



"امريكانا وشمس".. الأكثر نشاطًا في الكمية



تراجع مؤشر السوق الموازية



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وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 243 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات نادك، وكابلات الرياض، وعناية، وسيسكو القابضة، وسناد القابضة الأكثر ارتفاعًا.أما أسهم شركات نقي، والمتحدة للتأمين، وشمس، والعمران، وإسمنت الرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و6.84% .فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والباحة، الصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطًا في الكمية.وجاءت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والتطويرية الغذائية، ونادك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 453.70 نقطة ليقفل عند مستوى 23549.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.