الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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ارتفاع أسعار النفط مع ترقب السوق لاجتماع أوبك+

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مع ترقب الأسواق لاجتماع مجموعة أوبك+ في الثاني من يونيو.اضافة اعلان
ومن المتوقع أن يناقش المنتجون الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام.

تحرك أسعار النفط

بحلول الساعة 0345 بتوقيت جرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا إلى 82.29 دولار للبرميل. وارتفعت عقود أغسطس الأكثر تداولاً 13 سنتًا إلى 81.97 دولار للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 21 سنتًا إلى 77.93 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن يظل التداول ضعيفًا بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة وبريطانيا الاثنين.

اجتماع أوبك +

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الجمعة أن اجتماع مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط سيعقد في الثاني من يونيو عبر الإنترنت.
وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام، وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ إن من المرجح تمديدها، بحسب وكالة "رويترز".
وإضافة إلى تخفيضات إنتاج إضافية بحجم 3.66 مليون برميل سارية حتى نهاية العام، فإن تخفيضات الإنتاج تعادل قرابة 6% من الطلب العالمي على النفط.
كما تترقب الأسواق أيضًا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع تلمسًا لمزيد من المؤشرات بخصوص السياسة النقدية.
وتعلن بيانات المؤشر في 31 مايو وهي المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

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