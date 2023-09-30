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ارتفاع أسعار النفط عالميا في ختام تعاملات الأسبوع

أسعار النفط 2
أسعار النفط
أ أ
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أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع اليوم الجمعة، بارتفاع جديد  مدعومة بالأجواء الإيجابية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي في مختلف الأسواق وخطط روسيا لخفض صادرات الديزل في الشهر المقبل.اضافة اعلان

خام غرب تكساس


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع بعد تعاملات متذبذبة أمس، عندما وصل إلى أكثر من 95 دولارا للبرميل، ثم تراجع بنسبة 1ر2%.
وسجل سعر الخام أكبر مكاسب ربع سنوية منذ مارس 2022 على خلفية قرار السعودية وروسيا تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الحالي وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

روسيا والصادرات

وأظهرت بيانات اقتصادية، اطلعت عليها وكالة بلومبرج، اعتزام روسيا خفض صادرات الديزل من موائنها الغربية الرئيسية إلى صفر تقريبا خلال الشهر المقبل بعد قرار الحكومة حظر تصدير الديزل عبر الموانئ البحرية للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وبحسب البيانات، فإنه من المحتمل وصول كميات الديزل التي سيتم تصديرها من موانئ البحر الأسود إلى حوالي 223 ألف طن خلال الشهر المقبل ككل مقابل حوالي 7ر65 ألف طن يوميا خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي.

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