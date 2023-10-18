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صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 234 ريالاً

أسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 18 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 233.75 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 233.75 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 214.27 ريال.


عيار 21 يُسجل 204.53 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.53 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 175.31 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.35 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           233.75         
الذهب عيار  22           214.27         
الذهب عيار  21           204.53         
الذهب عيار  18           175.31         
الذهب عيار  14           136.35


أوقية الذهب تسجل 7,814.85 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,814.85 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 243,100 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           231.06         
الذهب عيار  22           211.80         
الذهب عيار  21           202.18         
الذهب عيار  18           173.29         
الذهب عيار  14           134.78


أوقية الذهب تسجل 7,724.92 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,724.92 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,302.40 ريال.

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