ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 234 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 18 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 233.75 ريال





عيار 21 يُسجل 204.53 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,814.85 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,724.92 ريال



وسجل عيار 24 نحو 233.75 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 214.27 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.53 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 175.31 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.35 ريال.الذهب عيار 24 233.75الذهب عيار 22 214.27الذهب عيار 21 204.53الذهب عيار 18 175.31الذهب عيار 14 136.35وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,814.85 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 243,100 ريال.الذهب عيار 24 231.06الذهب عيار 22 211.80الذهب عيار 21 202.18الذهب عيار 18 173.29الذهب عيار 14 134.78وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,724.92 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,302.40 ريال.