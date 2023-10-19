ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 205 ريالات

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 19 أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 234.65 ريال





عيار 21 يُسجل 205.32 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,844.94ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,814.85 ريال



وسجل عيار 24 نحو 234.65 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 215.09 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 205.32 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 175.99 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.88 ريال.الذهب عيار 24 234.65الذهب عيار 22 215.09الذهب عيار 21 205.32الذهب عيار 18 175.99الذهب عيار 14 136.88وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,844.94 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 244,036 ريال.الذهب عيار 24 233.75الذهب عيار 22 214.27الذهب عيار 21 204.53الذهب عيار 18 175.31الذهب عيار 14 136.35وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,814.85 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 243,100 ريال.