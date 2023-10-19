الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 205 ريالات

اسعار الذهب3
أسعار الذهب اليوم الخميس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 19 أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 234.65 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 234.65 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 215.09 ريال.


عيار 21 يُسجل 205.32 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 205.32 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 175.99 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.88 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           234.65         
الذهب عيار  22           215.09         
الذهب عيار  21           205.32         
الذهب عيار  18           175.99         
الذهب عيار  14           136.88


أوقية الذهب تسجل 7,844.94ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,844.94 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 244,036 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           233.75         
الذهب عيار  22           214.27         
الذهب عيار  21           204.53         
الذهب عيار  18           175.31         
الذهب عيار  14           136.35


أوقية الذهب تسجل 7,814.85 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,814.85 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 243,100 ريال.

اقرأ أيضا

الاستثمار الجريء
9:43 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

2.4 مليار دولار صفقات الاستثمار الجرئ في المملكة

عقارات
9:23 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

ارتفاع في أسعار العقارات بالمملكة.. و"الإحصاء" تكشف السبب

الأضاحي الأغنام الماشية
8:01 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

أعلاها 1500ريال.. تعرف على تفاصيل أسعار الأغنام في سوق جدة

وفرة السلع الاستهلاكية
7:36 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

نجاح سياسات وفرة السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة

اقرأ أيضا

أسعار النفط تتراجع بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة

بشرى سارة.. إطلاق 3 مشاريع جديدة في ضاحية الفرسان بـ1400 وحدة سكنية (فيديو)

"موديز" تتوقع نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط 3.2% في هذه السنوات

النفط يرتفع 2% ومخاوف بشأن الإمدادات العالمية

مؤتمر دولي بالرياض لتوفير آلاف الوظائف في سوق العمل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب 9:59 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 234 ريالاً

اسعار الذهب 9:56 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

اسعار الذهب2 10:45 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

تراجع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 203 ريالات

اسعار الذهب1 9:57 ص الأحد، 24 سبتمبر 2023

انخافض أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-18 at 7.12.22 PM
7:53 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

هبوط مخزونات الخام والبنزين في أمريكا

اسعار الاسهم
4:56 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مؤشر سوق الأسهم يربح ويتوافق مع التوقعات

صندوق التنمية الصناعية
4:08 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

"التنمية الصناعية": 700 مليار ريال استثمارات لـ 4 آلاف مشروع صناعي

فقر الدم
3:59 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

بشرى.. علاج نهائي لفقر الدم المنجلي خلال 3 أشهر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
10:03 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص أهلية دفعة نوفمبر

أهم 10
9:31 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تنظيم لإعادة إصدار شهادة الثانوية ومشاريع سكنية جديدة بضاحية الفرسان

عقارات
9:23 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

ارتفاع في أسعار العقارات بالمملكة.. و"الإحصاء" تكشف السبب

وزارة الدفاع
9:03 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

تفاصيل تهمك.. فتح باب التجنيد الموحد بوزارة الدفاع وأفرعها

قرود البابون
8:37 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

تفاصيل المعالجة المستدامة لأعداد قرود البابون في عسير

أمطار المملكة 10
7:16 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار وجريان سيول على 4 مناطق