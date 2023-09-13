ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 13 من سبتمبر.
وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسعارِ، وسجل عيار 24 نحو 231.77 ريال،
فيما سجل عيار 22 نحو 212.45 ريال.
وسجل
سعر الذهب عيار 21 نحو 202.8 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.82 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.2 ريال.
عيار
21 يُسجل 202.8 ريال
أسعار الذهب اليوم في المملكة
سعر جرام الذهب عيار 24 231.77
سعر جرام الذهب عيار 22 212.45
سعر جرام الذهب عيار 21 202.8
سعر جرام الذهب عيار 18 173.82
سعر جرام الذهب عيار 14 135.2
وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7.208.63 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 231.766.24 ريال.
أوقية الذهب تسجل 7.208.63 ريال
سعر جرام الذهب عيار 24 231.53
أسعار
الذهب أمس
سعر جرام الذهب عيار 22 212.23
سعر جرام الذهب عيار 21 202.59
سعر جرام الذهب عيار 18 173.65
سعر جرام الذهب عيار 14 135.06