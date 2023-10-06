الجمعة، 21 ربيع الأول 1445 ، 06 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار الذهب في ترقب تقرير الوظائف الأمريكية

أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، من أقل مستوى في 7 أشهر، في ظل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ووسط ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا.اضافة اعلان

تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عامًا وكذلك الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022، لكنهما يتجهان لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.

ارتفاع العقود الآجلة للمعدن الأصفر

أما على صعيد الذهب، فارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.23% إلى 1836 دولارًا للأونصة، لكنها تتجه نحو خسائر لثاني أسبوع على التوالي، إذ انخفضت 1.3%.
من جانبه، قال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف: أرى أن السوق ليست لديها قناعة تامة للمضي في هذا الاتجاه لحين صدور بيانات الوظائف الأمريكية.
ووجه الأنظار نحو تقرير الوظائف الأمريكية الشهري والذي يعد أحد المقاييس التي يستند عليها الفدرالي الأمريكي عند اتخاذ قراراته بشأن الفائدة.

اقرأ أيضا

أسعار النفط 4
10:44 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

أسعار النفط 2
7:46 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

تعرف على قائمة أكبر منتجي النفط في العالم .. وترتيب المملكة بينها

اسعار الاسهم
4:54 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

سوق الأسهم يخسر 75.42 نفطة بعد تداولات بـ 4.1 مليار ريال

وزارة الطاقة
4:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

75% نسبة التوطين في الطاقة عام 2030

اقرأ أيضا

موديز: استمرار الدعم القوي للنشاط غير النفطي لاقتصاد المملكة

كيف تجعل شركتك جاذبة للموظفين الموهوبين؟

أسعار العملات اليوم.. الإسترليني يُسجل 4.56 ريالًا

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 220 ريال

أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الذهب2 9:39 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يُسجل 220 ريال

اسعار الذهب 10:02 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

استمرار انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يًسجل أقل من 195 ريالاً

اسعار الذهب 3:37 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 198ريالاً

اسعار الذهب2 9:56 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

الخميس.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 24 يُسجل 229 ريالاً

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-05 at 12.29.41 AM
12:37 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بعد موجة بيع .. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

مشروع وارفة بالرياض
4:47 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وضع حجر الأساس لمشروع "وارفة" للإسكان شرقي الرياض

الخطوط السعودية
3:25 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

الخطوط السعودية تدرس بيع سندات لزيادة أسطولها إلى الضعف

شحنة قار
2:18 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أول شحنة منذ إنشائه.. ميناء ينبع يصدر 5500 طن قار إلى جنوب أفريقيا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

البطاقات الالكترونية
1:57 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

السر في الملصق.. إلزام المتاجر بقبول البطاقات الائتمانية

منتز ه قوضة
11:43 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

مع كوب قهوة استمتع بمناظر خلّابة.. نزهتك اليوم في منتزه قرضة بمحافظة فيفا

خادم الحرمين وولي العهد
11:30 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور لبلاده

زلزال
11:22 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في اليابان إثر زلزال إيزو

المورينجا - شجر
10:13 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

منها أمراض مميتة.. "المورينجا" شجرة مجهولة تعالج أكثر من 300 داء

أمطار المملكة 7
9:21 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع سحبًا ممطرة ورياحًا نشطة على 5 مناطق