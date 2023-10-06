ارتفاع أسعار الذهب في ترقب تقرير الوظائف الأمريكية

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، من أقل مستوى في 7 أشهر، في ظل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ووسط ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا. اضافة اعلان





تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية



ارتفاع العقود الآجلة للمعدن الأصفر



وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عامًا وكذلك الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022، لكنهما يتجهان لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.أما على صعيد الذهب، فارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.23% إلى 1836 دولارًا للأونصة، لكنها تتجه نحو خسائر لثاني أسبوع على التوالي، إذ انخفضت 1.3%.من جانبه، قال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف: أرى أن السوق ليست لديها قناعة تامة للمضي في هذا الاتجاه لحين صدور بيانات الوظائف الأمريكية.ووجه الأنظار نحو تقرير الوظائف الأمريكية الشهري والذي يعد أحد المقاييس التي يستند عليها الفدرالي الأمريكي عند اتخاذ قراراته بشأن الفائدة.