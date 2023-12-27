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صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء.. ريالاً ونصف مع بداية التعاملات

أسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27/12/2023
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاربعاء 27 من ديسمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 249.10 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 228.18 ريال.


أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 217.97 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 186.83 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 145.73 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر الذهب عيار  24              249.10          
سعر الذهب عيار  22               228.18         
سعر الذهب عيار  21               217.97         
سعر الذهب عيار  18                186.83         
سعر الذهب عيار  14                145.73       


أوقية الذهب تسجل 8,328.04 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,328.04 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 259,064 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        247.61         
سعر جرام الذهب عيار 22        226.97         
سعر جرام الذهب عيار 21          216.66         
سعر جرام الذهب عيار 18           185.71         
سعر جرام الذهب عيار 14         144.44


أوقية الذهب تسجل 7,701.31 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,701.31 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 247,606.73 ريال.

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