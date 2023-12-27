ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم الأربعاء.. ريالاً ونصف مع بداية التعاملات

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاربعاء 27 من ديسمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,328.04 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 7,701.31 ريال



وسجل عيار 24 نحو 249.10 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 228.18 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 217.97 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 186.83 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 145.73 ريال.سعر الذهب عيار 24 249.10سعر الذهب عيار 22 228.18سعر الذهب عيار 21 217.97سعر الذهب عيار 18 186.83سعر الذهب عيار 14 145.73وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,328.04 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 259,064 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 247.61سعر جرام الذهب عيار 22 226.97سعر جرام الذهب عيار 21 216.66سعر جرام الذهب عيار 18 185.71سعر جرام الذهب عيار 14 144.44وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,701.31 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 247,606.73 ريال.