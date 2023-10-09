ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 223 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 9 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 223.34 ريال





عيار 21 يُسجل 195.42 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,945.74 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,872.58 ريال



وسجل عيار 24 نحو 220.2 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.72 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 195.42 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.50 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.28 ريال.الذهب عيار 24 223.34الذهب عيار 22 204.72الذهب عيار 21 195.42الذهب عيار 18 167.50الذهب عيار 14 130.28وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,945.74 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 232,273.60 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 220.96سعر جرام الذهب عيار 22 202.55سعر جرام الذهب عيار 21 193.34سعر جرام الذهب عيار 18 165.72سعر جرام الذهب عيار 14 128.89وقد بلغ سعر أوقية الذهب 6,872.58 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 220,962.08 ريال.