ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 17 سبتمبر، حيث شهدت ارتفاعاً طفيفًا في الأسعارِ.

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عيار 24 يسجل 231.95 ريال

وسجل عيار 24 نحو 231.95 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.62 ريال.





عيار 21 يُسجل 202.95 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,213.54 ريال





أسعار الذهب أمس





أوقية الذهب تسجل 7,158.21 ريال



وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.95 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.96 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.30 ريال.الذهب عيار 24 231.95الذهب عيار 22 212.62الذهب عيار 21 202.95الذهب عيار 18 173.96الذهب عيار 14 135.30وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,158.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,228 ريال.الذهب عيار 24 230.17الذهب عيار 22 210.99الذهب عيار 21 201.40الذهب عيار 18 172.63الذهب عيار 14 134.26وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,158.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 239,376.80 ريال.