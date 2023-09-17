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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

اسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 17 سبتمبر، حيث شهدت ارتفاعاً طفيفًا في الأسعارِ.

 

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عيار 24 يسجل 231.95 ريال

وسجل عيار 24 نحو 231.95 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو  212.62 ريال.


عيار 21 يُسجل 202.95 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.95 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو  173.96 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.30 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار 24     231.95
الذهب عيار 22     212.62
الذهب عيار 21     202.95
الذهب عيار 18     173.96
الذهب عيار 14     135.30


أوقية الذهب تسجل 7,213.54 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,158.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,228 ريال.


أسعار الذهب أمس

الذهب عيار 24     230.17
الذهب عيار 22     210.99
الذهب عيار 21     201.40
الذهب عيار 18     172.63
الذهب عيار 14     134.26


أوقية الذهب تسجل 7,158.21 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,158.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 239,376.80 ريال.


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