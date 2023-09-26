الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

اسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
أ أ
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، حيث شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعارِ.

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عيار 24 يسجل 231.99

 وسجل عيار 24 نحو 231.99 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.66 ريال.


عيار 21 يُسجل 203 ريالاً

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203 ريالاً، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.33 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24     231.99         
سعر جرام الذهب عيار 22      212.66         
سعر جرام الذهب عيار 21           203         
سعر جرام الذهب عيار 18            174
سعر جرام الذهب عيار 14        135.33


أوقية الذهب تسجل 7,769.38ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.
ذهب عيار 24 قيراط      231.85 ريال
ذهب عيار 22 قيراط      212.53  ريال
ذهب عيار 21 قيراط      202.87  ريال
ذهب عيار 18 قيراط        73.89  ريال
ذهب عيار 14 قيراط        135.25 ريال


أوقية الذهب تسجل 7,769.38ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.

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