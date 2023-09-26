ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، حيث شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعارِ.



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عيار 24 يسجل 231.99





عيار 21 يُسجل 203 ريالاً





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,769.38ريال





أوقية الذهب تسجل 7,769.38ريال



وسجل عيار 24 نحو 231.99 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.66 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203 ريالاً، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.33 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 231.99سعر جرام الذهب عيار 22 212.66سعر جرام الذهب عيار 21 203سعر جرام الذهب عيار 18 174سعر جرام الذهب عيار 14 135.33وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.ذهب عيار 24 قيراط 231.85 ريالذهب عيار 22 قيراط 212.53 ريالذهب عيار 21 قيراط 202.87 ريالذهب عيار 18 قيراط 73.89 ريالذهب عيار 14 قيراط 135.25 ريالوقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.