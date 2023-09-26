ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 24 يُسجل 232 ريالاً

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تقدم
صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء
26 سبتمبر، حيث شهدت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعارِ.
وسجل عيار 24 نحو 231.99 ريال، فيما سجل عيار 22
نحو 212.66 ريال.
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عيار
24 يسجل 231.99
وسجل
سعر الذهب عيار 21 نحو 203 ريالاً، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174 ريالاً،
وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.33 ريال.
عيار
21 يُسجل 203 ريالاً
سعر جرام الذهب عيار 24 231.99
أسعار
الذهب اليوم في المملكة
سعر جرام الذهب عيار 22 212.66
سعر جرام الذهب عيار 21 203
سعر جرام الذهب عيار 18 174
سعر جرام الذهب عيار 14 135.33
وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,769.38 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 241,685.60 ريال.
أوقية الذهب تسجل 7,769.38ريال
ذهب عيار 24 قيراط 231.85 ريال
ذهب عيار 22 قيراط 212.53 ريال
ذهب عيار 21 قيراط 202.87 ريال
ذهب عيار 18 قيراط 73.89 ريال
ذهب عيار 14 قيراط 135.25 ريال