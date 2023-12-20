ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 24 يسجل 246 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 20 من ديسمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 246.11 ريال



عيار 21 يُسجل 215.35 ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,228.07 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,159.87 ريال



وسجل عيار 24 نحو 246.11 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 225.44 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 215.35 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 184.58 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.97 ريال.الذهب عيار 24 246.11الذهب عيار 22 225.44الذهب عيار 21 215.35الذهب عيار 18 184.58الذهب عيار 14 143.97وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,228.07 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 255,954.40 ريال.الذهب عيار 24 244.07الذهب عيار 22 223.57الذهب عيار 21 213.56الذهب عيار 18 183.06الذهب عيار 14 142.78وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,159.87 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,832.80 ريال.